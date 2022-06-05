5 июня Барбара Брыльска отмечает день рождения. Ей исполняется 81 год. Несравненная польская актриса уже много лет остается любимицей российской публики, но далеко не все знают, насколько непросто складывалась ее судьба.

5 июня Барбара Брыльска отмечает день рождения. Ей исполняется 81 год. Несравненная польская актриса уже много лет остается любимицей российской публики, но далеко не все знают, насколько непросто складывалась ее судьба.Просмотр "Иронии судьбы, или С легким паром!" в предновогодней суете – неизменная традиция для многих россиян. Зрители из года в год усаживаются у телевизора, чтобы насладиться историей зарождающейся любви хирурга Жени Лукашина и учительницы Нади. Фильм, герои и актеры покорили публику с первых секунд, но Барбаре эта работа напоминает не только о грандиозном успехе. К партнерам по съемкам звезда не испытывала симпатии, а слава в Советском Союзе обернулась для нее осуждением на родине.Согласившись на съемки в картине, Брыльска выдвинула режиссеру условие: никаких поцелуев. С Яковлевым актриса с трудом уживалась на одной площадке, да и Мягков ей абсолютно не нравился. Так вышло, что романтические сцены в фильме – лишь профессиональная игра актеров и удачный ракурс. И это не единственная хитрость, на которую режиссеру Рязанову пришлось пойти ради Брыльски.Барбара идеально подходила на роль нежной Нади, однако ее акцент в образ совершенно не вписывался. Эльдару Александровичу ничего не оставалось, кроме как заменить голос актрисы. В итоге реплики Барбары Брыльски озвучивала Валентина Талызина, а пела за нее Алла Пугачева. Как-то раз звезда с горечью призналась, что не считает эту роль самой яркой в своей карьере. К тому же, после выхода фильма актрису невзлюбили в родной стране. Ее осуждали, называли предательницей и намного реже приглашали на съемки.В личной жизни Барбару Брыльску тоже преследовали испытания. По знаменитости сходили с ума миллионы мужчин, но настоящую любовь ей встретить так и не удалось. Первый муж, математик Ян Боровец, не интересовался делами и творчеством актрисы. Второй супруг, актер Ежи Зельник, оказался изменником. В третьем союзе, с врачом Людвигом Космалем, звезда прожила 18 лет и родила двоих детей, но тоже не обрела счастья.Испытания в любви и карьере – далеко не самое страшное, что Барбаре пришлось пережить. В 1993 году артистка потеряла дочь, названную в ее честь. Наследница скончалась в автомобильной аварии, когда ей было всего 20 лет. Брыльска очень тяжело переживала трагедию и, как поговаривают, едва не покончила с собой. К счастью, справиться с горем звезде помог сын, нуждающийся в ее заботе. Людвиг-младший давно вырос и подарил знаменитой маме двоих внуков.В последнее время Барбара Брыльска редко появляется на публике. Актриса давно борется с радикулитом, к тому же, некоторое время назад она . В декабре прошлого года знаменитость признавалась, что молится о своем скорейшем выздоровлении.