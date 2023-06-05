59 детей и 145 взрослых были укушены клещами за неделю во Владимирской области. Во Владимирской...

59 детей и 145 взрослых были укушены клещами за неделю во Владимирской области.Во Владимирской области за прошедшую неделю в лечебно – профилактические организации Владимирской области по поводу присасывания клещей обратилось 204 человека, среди них 59 детей.Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку (25.03.2023) в лечебно – профилактические организации Владимирской области обратился 931 человек, в том числе 251 ребёнок, сообщает персс-служба Роспотребнадзора по Владимирской области.Больше всего:- в Ковровском районе – 156 случаев,- Александровский район – 151,- Муромский район – 121,- Гусь-Хрустальный район – 92,- Владимир 76.Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в регионе не зарегистрировано.Фото https://www.pxfuel.com