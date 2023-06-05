59 детей и 145 взрослых были укушены клещами за неделю во Владимирской области.
Во Владимирской...
59 детей и 145 взрослых были укушены клещами за неделю во Владимирской области.
Во Владимирской области за прошедшую неделю в лечебно – профилактические организации Владимирской области по поводу присасывания клещей обратилось 204 человека, среди них 59 детей.
Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку (25.03.2023) в лечебно – профилактические организации Владимирской области обратился 931 человек, в том числе 251 ребёнок, сообщает персс-служба Роспотребнадзора по Владимирской области.
Больше всего:
- в Ковровском районе – 156 случаев,
- Александровский район – 151,
- Муромский район – 121,
- Гусь-Хрустальный район – 92,
- Владимир 76.
Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в регионе не зарегистрировано.
Фото https://www.pxfuel.com