Бесстыковой путь появится на перегонах Вязники-Гороховец.

На перегонах Вязники-Гороховец во Владимирской области ведется работа по укладке «бархатного», то есть бесстыкового пути. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.В 2023 году с начала ремонтных работ уложено уже около 89 км «бархатного» пути, заменены 26 комплектов стрелочных переводов.Сейчас капремонт ведется на 52 км пути, в том числе на перегонах Вязники-Гороховец. Также работы идут на перегонах Сергач-Андосово в Нижегородской области, Карамбай-Уром в Удмуртской Республике, Васильево-Юдино в Республике Татарстан, Просница-Ардаши в Кировской области, Чад-Черная Речка в Пермском крае, а также Зюрзя-Уфимка в Свердловской области.На этих участках железнодорожники меняют рельсошпальную решетку, проводят глубокую очистку балласта, укладывают бесстыковой путь. Результатом работы станет повешение скорости движения поездов и вместе с тем безопасности перевозок.