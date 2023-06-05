6 июня Катя Гусева – официальный диджей Филиппа Киркорова и его лучшая подруга – выйдет замуж. Но не за короля российской эстрады, как может показаться, а за адвоката – Михаила Сазонова. Свадебная церемония и наряды вполне могут претендовать на статус самых дорогих и стильных этим летом.

6 июня Катя Гусева – официальный диджей Филиппа Киркорова и его лучшая подруга – выйдет замуж. Но не за короля российской эстрады, как может показаться, а за адвоката – Михаила Сазонова. Свадебная церемония и наряды вполне могут претендовать на статус самых дорогих и стильных этим летом.Все звезды давно и твердо знают, что за красивыми нарядами надо идти только кАнике Керимовой. Она считается самым востребованным дизайнером, посколькукаждое ее платье – произведение искусства, шедевр и уникальный музейный экспонат. А в случае с Катей Гусевой модельер вообще поставил рекорд – великоплепные наряды были сшиты всего за две недели! В таких могут идти под венец королевские особы!"Первый образ, в котором мы с Михаилом появимся вЗАГСе, сделан из роскошной белоснежной ткани Yves Saint Laurent, – рассказала"Дни.ру" невеста. – На моем платье будет именная вышивка. На Мишебудет белоснежный смокинг в стилеTom Ford тоже авторства Аники. Поскольку пошив нарядов индивидуальный, то стоят наши первые образы в районе полумилилиона рублей"."Второе платье я надену на обмен клятвами, – продолжаетрассказывать про модные образы Гусева. – Это будет закрытая церемония для самыхблизких. На мне будет совершенно роскошное платье, декорированное перьям и камнями Swarovski. Изюминкой наряда станет длинный шлейф, полностью усыпанный жемчугом. Приблизительная стоимость этого наряда около полутора миллионоврублей"."А третье платье, которое я надену на танцы, –короткое с камнями разного диаметра. Его расшивают сразу три мастерицыКеримовой. Аника предоставила для нас лучших портных, которые работают только сглавными суперзвездами нашей страны", – довольна Катя. Стоит такая красота тоже под полтора миллиона."Дорого, но зато красиво и роскошно, – улыбаетсяГусева. – К тому же, так как Аника является моей давней подругой, она сделаланам небольшую скидку. Я на радостях приобрела у нее наряд и для своей свекрови– мамы Миши. Она тоже будет на свадьбе сверкать камнями Swarovski".По примерным оценкам, стоимость всех заказанных у Керимовой нарядов приближается к четырем миллионам рублей. Но ради такого события – не жалко! Тем более, если это эксклюзивные вещи от талантливой Аники Керимивой, которая одевает суперзвезд уровня Королевой, Азизы, Распутиной и Киркорова.