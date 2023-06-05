Ольга Шукшина раскрыла детали госпитализации матери.

Ольга Шукшинараскрыла детали госпитализации матери.В понедельник, 5 июня стало известно о том, что 84-летнюю народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину доставили в реанимационное отделение одной из московских клиник с подозрением на ишемический инсульт. СМИ сообщали, что врачи проводят полное обследование актрисы.Позже на связь вышла младшая дочь Лидии Николаевны Ольга. По ее словам, артистка находится в "одном из лучших лечебно-профилактических учреждений" в связи с плановым обследованием. "Давайте не будем мешать профессионалам заниматься своей работой... и не создавать информационный шум вокруг этого события", – приводит слова дочери знаменитости .Ольга отметила, что ее мать сейчас находится в надежных руках, а также добавила: "Я с ней постоянно". При этом Шукшина ничего не сказала о состоянии Лидии Николаевны. По данным СМИ, состояние артистки оценивается как тяжелое.Немного ясности внесла подруга актрисы и ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник. "На данный момент надеемся, что опасность миновала: все самое страшное позади", – цитирует Вербицкую-Линник . По ее словам, сейчас врачи пытаются установить точный диагноз.Лидия Федосеева-Шукшина – знаменитая советская и российская актриса. Она не снимается в кино с 2018 года. В ее фильмографии почти 100 проектов.