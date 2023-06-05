Работы стартуют с 13 июня и продлятся до 23. Как сообщает Упрдор Москва – Нижний Новгород, отремонтировать планируется участок от улицы Герасимова до выезда из города в сторону Владимира.

Работы стартуют с 13 июня и продлятся до 23. Как сообщает Упрдор Москва – Нижний Новгород, отремонтировать планируется участок от улицы Герасимова до выезда из города в сторону Владимира. Движение организуют по одной полосе. В направлении Москвы транспорт будет двигаться как обычно по двум полосам. Ограничение скоростного режима на время ремонта – 40 километров в