Помощь направляют на все участки линии боевого соприкосновения и по адресным запросам воинских подразделений.

С апреля помощь от фонда Наша Правда и Единой России получили 1-й армейский корпус ДНР, 58-я армия, 4-я армия ВВС и ПВО, воинские части ВДВ. Военнослужащим передали квадрокоптеры, противодронные комплексы и комплекты оборудования для управления беспилотниками, автомобили с необходимыми ремкомплектами, портативные и автомобильные радиостанции, экипировку, прицелы, приборы ночного видения и многое другое. В начале июня в штаб ВДВ привезли квадроциклы с прицепами и противопожарное оборудование.Всего фонд Наша правда закупил и передал бойцам в зону СВО необходимые спецсредства и технику почти на полмиллиарда рублей. При поддержке Единой России и добровольцев МГЕР наш фонд продолжит доставлять помощь военнослужащим в зону спецоперации, – отметил гендиректор Фонда Наша Правда Александр Бровченко.В Бердянске подразделениям 58-ой армии также передали средства связи, а в Луганске военнослужащим войсковой части 33000 – антидроновые ружья. В Херсонской области войсковая часть получила автомобили высокой проходимости.Мы помогаем подразделениям русской армии и добровольческим отрядам по всей линии фронта. Работаем с командирами подразделений. И знаем, что всё необходимое доходит точно до передка, - рассказал руководитель Центрального исполкома Единой России Александр Сидякин. Он отметил, что в общей сложности Единая Россия с начала СВО уже собрала более 7 миллиардов рублей на помощь фронту. - Помогали, помогаем и будет помогать. Делаем это при поддержке неравнодушных людей, которые стоят рядом с партией, и наших партнеров – фонда Наша Правда, который появился не так давно, но сделал для нашей общей Победы уже очень многое.Московское региональное отделение партии Единая Россия с первых дней спецоперации помогает фронту и оперативно реагирует на запросы участников СВО, призванных из столицы, в свою очередь отметил руководитель волонтерского центра Московской Единой России, депутат Госдумы Евгений Нифантьев.Необходимую помощь доставляют депутаты всех уровней, представители Женского движения Единой России, партийные активисты и наши волонтеры из всех районов столицы. С начала СВО Московским реготделением партии собрано более 3,5 тысяч тонн гуманитарной помощи, в том числе более 2 тысяч тонн направлено на фронт и в военные госпитали, - сообщил депутат. - Неравнодушные жители регулярно закупают различное оборудование, передают автомобили, бронежилеты и другое спецснаряжение. Помимо этого, на базе местных отделений партии наши волонтеры плетут масксети, собирают окопные свечи и перископы, более 100 знаков Осторожно, мины! подготовили для фронта студенты, волонтеры и активисты общественных организаций. Учащиеся и преподаватели Московского технологического колледжа регулярно передают бойцам изготовленные по собственным эскизам печи разных размеров, в том числе для приготовления еды с помощью окопных свечей. Сбор помощи идет практически круглосуточно, каждый помогает чем может. Уверен, что с такой поддержкой наших бойцов мы обязательно победим!.Напомним, 18 апреля Единая Россия подписала соглашение с фондом поддержки патриотических инициатив Наша Правда. Оно предполагает помощь военнослужащим в зоне СВО и жителям новых регионов. Соглашением предусмотрена поддержка волонтёров Единой России, гуманитарная помощь, закупка оборудования и медикаментов, доставка этих грузов на передовую и в новые регионы.При поддержке фонда секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак ранее доставил 76-й Псковской дивизии ВДВ на Кременском направлении партию спецтехники. Также Единая Россия и Наша Правда передали груз военным на Донецком и Авдеевском направлениях, военнослужащим 292-ого самоходного артиллерийского полка, разведывательному батальону 136-ой отдельной мотострелковой бригады и подразделениям 58-й армии на Запорожском направлении, коптеры и другие спецсредства мотострелкам в ЛНР, разведбату и спецназовцам в ДНР, автомобили УАЗ Пикап подразделениям ВДВ.Поддержка жителей новых регионов, участников СВО и членов их семей – одно из приоритетных направлений народной программы Единой России. Единая Россия с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным, а также жителям ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили более 62 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы. На Донбассе и в новых регионах работает 45 гуманитарных центров Единой России.