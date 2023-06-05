Голосованием владимирцы решили благоустроить скверы на окраинах города. Превращение в пешеходную...

Голосованием владимирцы решили благоустроить скверы на окраинах города.Превращение в пешеходную Девической улицы (давно ставшей стоянкой для элитных авто) в центре Владимира в который раз отложено на неопределенный срок.- Мы подвели итоги рейтингового голосования за объекты благоустройства в 2024 году "Горсреда33" - сообщил глава Владимира Дмитрий Наумов. - В голосовании приняли участие 45345 горожан.В результате в 2024 году в рамках национального проекта "Жильё и городская среда" благоустройства ждут скверы в районе д.205 по ул. Добросельской (10463 голоса) и на ул. Всесвятской в мкр. Юрьевец (9526 голосов).Фото: пресс-служба администрации Владимирской области.