Голосованием владимирцы решили благоустроить скверы на окраинах города.
Превращение в пешеходную...
Голосованием владимирцы решили благоустроить скверы на окраинах города.
Превращение в пешеходную Девической улицы (давно ставшей стоянкой для элитных авто) в центре Владимира в который раз отложено на неопределенный срок.
- Мы подвели итоги рейтингового голосования за объекты благоустройства в 2024 году "Горсреда33" - сообщил глава Владимира Дмитрий Наумов. - В голосовании приняли участие 45345 горожан.
В результате в 2024 году в рамках национального проекта "Жильё и городская среда" благоустройства ждут скверы в районе д.205 по ул. Добросельской (10463 голоса) и на ул. Всесвятской в мкр. Юрьевец (9526 голосов).
Фото: пресс-служба администрации Владимирской области.