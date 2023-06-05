Что ждет представителей всех знаков зодиака? Рассказывает астролог Лилия Любимова.

Что ждет представителей всех знаков зодиака? Рассказывает астролог Лилия Любимова.Доставайте из шкафа свои лучшиелетние вещи – с 5 июня и до самого октября встречать вас будут исключительно поодежке! Это Венера перешла в знак Льва, перемещая фокус с внутреннего навнешнее. Настало время тех, кто умеет и любит привлекать внимание, поститьселфи и хвастаться. А также "работает лицом" или развивает свой личный бренд.Золотое время для них!Правда, эту неделю Венера проведет втисках Плутона и Юпитера, поэтому ее влияние будет ограниченным, а самооценкабольшинства людей – заниженной. И только с 12 июня она начнет расцветать вместес розами и другими жителями летних клумб. Это знак нам всем: хватит стесняться,комплексовать, грустить. Лето на дворе!Ну а пока летнее настроение вас незахватило, попробуйте еще поработать. Ведь Меркурий до сих пор в Тельце, азначит, можно налегать на трудоемкие дела, требующие усердия, сил, неспешности,основательности, хорошего вкуса.С понедельника по среду можнопродуктивно трудиться, лечиться, заниматься организацией отдыха детей, работой,сбором справок, творчеством, продуманным шопингом, своей внешностью, домашнимиделами.11 июня Меркурий переместится вБлизнецы и включит более высокие энергии, которые скорее пригодны для умственнойработы. Так что эту неделю хорошо использовать для окончания практичных дел.Тем более что выходные совершенно негодятся для покупок, тяжелого труда и любого напряжения. Суббота хороша развечто для легких физических нагрузок и абсолютно не подходит для общения,алкоголя и трудоемких работ. А воскресенье поднимет вопросы личнойбезопасности, учебы, планирования отдыха.Так как у многих выходным днем будети понедельник, можно запланировать на него яркие праздничные мероприятия,развлечения и любые радости жизни. Этот день – сатисфакция за все ваши труды мприятная отдушина!ОвенВ понедельник и вторник Луна сМеркурием предложат вам свои услуги в решении сложных вопросов на работе иучебе. В эти дни вам будет удаваться сделать в 2 раза больше обычного и сохранятьпри этом концентрацию внимания. Все остальные дни недели может ощущаться спадактивности. Отдыхайте, вы это заслужили!ТелецПервую половину недели вам будутнеплохо помогать в делах и учебе интуиция и личный опыт. Опирайтесь на них,когда обстоятельства будут заставлять быстро принимать решения. Всю неделю, аточнее даже первую половину июня, вам стоит избегать толпы и темных переулков,мутных личностей. Берегите себя!БлизнецыВ воскресенье в ваш знак прилетитМеркурий – "родная" планета Близнецов. С ней вы почувствуете себя невероятнолегко. Но до этого надо прожить еще целую неделю, которая может выдатьсянепростой из-за финансовых вопросов. Исключение составит четверг – это вашдень! Вам повезет на учебе, в поездках.РакНачало недели порадует васвозможностью договориться с кем-то, найти понимание, прийти к согласию илиподписать договор. Кроме того, Венера покидает ваш знак, смещая интересы всторону доходов. Все лето вам будет интересно зарабатывать деньги (с переменнымуспехом), а не отдыхать. Но отдых тоже важен, не забывайте!ЛевВ начале недели в ваш знак входитВенера, причем надолго – до октября. Обращайте внимание на свое самочувствие и отношения.Здоровье требует внимания, а собеседники – терпения. В выходные не соритеденьгами, а лучше вообще не тратьте их, а наоборот, начните – или продолжите –откладывать на что-то приятное.ДеваНачало недели порадует Дев творческимподъемом, работоспособностью и хорошим настроением. Правда, фоном могутвозникнуть тяжелые мысли и вопросы, претензии к самим себе. Не отмахивайтесь отних – они не отстанут, пока не проработаете! В выходные будьте аккуратны спартнерами, избегайте конфликтов.ВесыДомашние дела или семейные проблемынадвигаются на Весы как туча. Не бойтесь их, отламывайте по кусочку и делайте,тогда туча быстро рассеется. В четверг вам повезет во всем, что связано сдетьми, творчеством, внешностью, отдыхом. Выходные посвятите здоровью – онотого точно заслуживает!СкорпионРазговоры и переписки будут труднодаваться вам в первые дни недели, поэтому встречи, собеседования, диалоги сблизкими лучше перенести на четверг. В целом эту неделю нужно провести состорожностью – ваши главные планеты Марс и Плутон по-прежнему воюют.Настройтесь на то, что это нужно просто переждать.СтрелецПосле полнолуния вы можете ощущатьслабость или лень – это нормально, дайте себя время на восстановление сил.Венера, переехавшая в родственный для вас знак Льва предвещает удачу на учебе ив поездках, но не сейчас. Эту неделю потратьте на зарабатывание денег – онапрекрасно для этого подходит.КозерогВ конце недели в ваш знаквозвращается Плутон, от которого вы только избавились в конце марта. Что ж,пришло время для работы над ошибками! Луна в вашем знаке в начале неделипоможет понять, о чем именно идет речь. Слушайте себя и больше никого. Этанеделя больше подходит для уединения, чем для общения.ВодолейВодолеям неделя принесет новые темы.Венера в противоположном знаке откроет что-то новое в отношениях, а покинувшийвас до конца года Плутон затормозит перемены, начавшиеся весной. Луна в вашемзнаке в четверг создаст все условия для учебы, творчества, шопинга, внешнегопреображения.РыбыВенераво Льве – это знак для всех Рыб о том, что пришло время всерьез начатьзаботиться о себе. Поменять график и режим дня, ввести новые полезные привычки,позволить себе больше красивого и приятного. Социум вам сейчас не оченьинтересен, в карьере мало возможностей. Сосредоточьтесь на себе!