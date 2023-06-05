Ипотека или выплаты: на что тратят материнский капитал владимирские семьи? 55% семей из...

Ипотека или выплаты: на что тратят материнский капитал владимирские семьи?55% семей из Владимирской области тратят материнский капитал на улучшение жилья, то есть это ипотека и ремонт. Этой услугой воспользовались более 2000 семей. Об этом сообщил управляющий отделением Социального фонда во Владимирской области Антон Курбаков.Ежемесячная выплата на ребенка до трех лет менее востребована. Этот способ выбрали 1,6 тысяч семей. Напомним, что во Владимирской области выплаты из материнского капитала будут производиться 5 числа каждого месяца. А вот на обучение детей решили потратить выплату 328 родителей.Для информации:Чтобы погасить ипотеку средствами маткапитала, потребуются:Сертификат на маткапитал. Он оформляется автоматически: сведения появляются в личном кабинете матери или отца на сайте Госуслуг. Получать сертификат в бумажном виде не обязательно.Справка, подтверждающая наличие ипотеки. Ее нужно заказать в банке и направить в Социальный фонд. Справка должна содержать номер кредитного договора, сумму задолженности, реквизиты банка, данные заемщика и созаемщиков.Заявление в Социальный фонд. Его можно подать на сайте СФР или Госуслуг, а также в отделении Пенсионного фонда и МФЦ. Дополнительно потребуются паспорт, справка из банка, выписка из ЕГРН, копия кредитного договора.Заявление в банк.Фото pxfuel.com