Пронёсшаяся по Владимирской области гроза доставила местным жителям массу проблем. После непогоды в соцсетях появился ряд публикаций с кадрами ее последствий. Перед деревней Сойма в

Пронёсшаяся по Владимирской области гроза доставила местным жителям массу проблем. После непогоды в соцсетях появился ряд публикаций с кадрами ее последствий. Перед деревней Сойма в Судогодском районе образовался длинный затор. По словам автора поста, шквалистый ветер сломал несколько деревьев, и те рухнули прямо на проезжую часть. Вдоль трассы Владимир-Муром также после дождя деревья обвалились на