Как композитор Сергей Левкоев был связан с владимирским краем? Сергей Левкоев. Фамилия этого...

Как композитор Сергей Левкоев был связан с владимирским краем?Сергей Левкоев. Фамилия этого владимирского композитора украшает энциклопедии, но мало кому известна сегодня. Мы решили это исправить- познакомить вас с забытыми страницами нашей истории, открыть неизвестные музыкальные партитуры и вернуть имя нашего земляка из забвения.В самый разгар НЭПа он стал знаком западного буржуазного шика и самым модным танцем. Видимо людям , уставшим от войн и экономической разрухи, " буржуазная отрыжка" - как называли фокстрот - пришлась по душе. Джазовый танец исполняли даже под музыку "Бубличков" Леонида Утесова в 20-е годы.Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки:- О том, что джаз на Владимирской земле звучал, говорят публикации в газете Призыв. И вот небольшая заметка за 1925 год небольшая заметка - о том, что на Дне урожая в доме Крестьянина звучал американский джаз и фокстрот. Прямого упоминания о Левкоеве нет, но из его биографии известно, что он был увлечен джазом и вполне возможно что играл и он.Именно композитор Сергей Иванович Левкоев возглавил первый во Владимире джаз-оркестр. Он появился в кинотеатре Художественный в конце 30-х- вот редчайшее фото. Это была модная тенденция тех лет - развлекать публику между киносеансами. Надежда Евгеньевна говорит о Левкоеве, как о человеке больших возможностей и широкой эрудиции. И это замечательно , что сохранились документы- благодаря родственникам, передавшим их в госархив.Вот Левкоев в 20-е с музыкантами Духового оркестра пехотных курсов, что размещались в здании духовной семинарии. Сергей Иванович в 3 ряду, слева второй с кларнетом. В те же годы он создает и первый во Владимире симфонический оркестр. Пишет много музыки для спектаклей владимирского театра. В архиве есть фото постановки " Евгения Онегина" 1934 г. Левкоев создал и городской хор художественной самодеятельности - тогда любили петь хором. Красивые утонченные лица, элегантные ,и в тоже время простые, силуэты, даже на ногах - постолы. Фото музейной ценности. А здесь Левкоев еще мальчишка - в оркестре владимирской мужской гимназии с тенорОвой трубой. С детства мечтал стать профессиональным музыкантом, родился во Владимире в семье преподавателя латинского языка.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Поступил в московскую консерваторию, на отделение Фортепьяно, но не смог ее закончить, пч сломал палец. Для пианиста - большая беда. Тем не менее музыку не оставил . Возвратился во Владимир и стал преподавать муз литературу в первой музыкальной школе. Был неотьемлимой частью музыкальной жизни Владимира.Надежда Алексеева, ведущий архивист отдела обеспечения сохранности документов и фондов Госархива Владимирской области:- Можно только удивляться его работоспособности. Писать музыку , преподавать в педтехникуме, руководить хоровыми коллективами давать концерты.Скромный в 2 листа - из-за дефицита бумаги - номер "Призыва " 42-ого года . Среди миниатюрных заметок - благодарные отзывы за концерты хора Левкоева в госпиталях перед ранеными. Он и сам много пишет боевых песен. Сегодня они забыты, но наследие Левкоева, наверняка, интересно нынешним музыкантам - говорит Надежда Алексеева. Он был не только талантливым интерпретатором музыки, но и творцом собственного звукового мира.Надежда Алексеева, ведущий архивист отдела обеспечения сохранности документов и фондов Госархива Владимирской области:- Это ноты, написанные его рукой, Вальс Конькобежец - довольно известный в свое время, часто исполнялся, как и произведения Левкоева, но практически это имя начинает забываться.Музыковед, Яна Тарасова и ведущая, спецкорр ГТРК Владимир Анастасия Сахарова воссоздают забытый романс Левкоева, по сохранившимся в архиве нотам. Для обеих композитор был всего лишь "одним из списка" незнакомых людей.Яна Тарасова, музыковед , звукорежиссер ГТРК Владимир":- Но вот сейчас, после того как мы..нашли романс и смогли спеть, исполнить. С.И стал другим, живым, очень интересным , потому что романс в очень хороших традициях русского городского романса. Здесь соблюдены все каноны этого жанра. А для нас очень приятно, что фигурирует наш владимирский топоним. Над Клязьмой рекой. Я рада что мы открыли это имя.Анастасия Сахарова, ведущая программ, спецкор ГТРК "Владимир":- Не так много романсов, которые посвящены нашей владимирской земле. Но действительно музыка очень красивая и она не простая...Мы ее не так просто -сели и сыграли. 2 репетиции, как минимум. Строчки мне правда запали в душу. И сейчас представляется тот момент, когда гуляют пары по парку Пушкина очень красивые строчки.Вот так, промолчав целую вечность, нотные листы начинают звучать, воскрешая забытые мотивы и имена. Такие вещи становятся интересными с годами, говорят сотрудники архива. Об этом стоит помнить всем обладателям бесценных артефактов.Татьяна Воронцова. Алексей Ковалев. Андрей Беляков. "Вести- Владимир".