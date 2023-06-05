Если вы стали обладателем брекет-системы и думаете, что кроме манной каши вам ничего нельзя, вы ошибаетесь. Главный врач клиники Smilestudio Луиза Автандилян объяснила Дни.ру, как правильно питаться с ортодонтической конструкцией во рту.

Если вы стали обладателем брекет-системы и думаете, что кроме манной каши вам ничего нельзя, вы ошибаетесь. Главный врач клиники Smilestudio Луиза Автандилян объяснила "Дни.ру", как правильно питаться с ортодонтической конструкцией во рту.Строгие ограничения распространяются только на первые дни после установки системы и каждый разпри подтягивании дуги стоматологом: в данный период времени рацион должен бытьпредставлен жидкой и пюреобразной пищей. Хорошо подойдут крем-супы, бульоны иблюда, приготовленные в виде муссов, а также теплые смузи, питьевой йогурт,мягкий сыр и творог — употребление такой пищи не создает нагрузки на челюсти, азначит облегчает адаптацию пациента к брекетам.Первый прием пищи рекомендуется начинать черездва часа после выхода из стоматологии при условии, что вы не испытываетесильного дискомфорта — в противном случае потребуется больше времени. Чтобыустранить неприятные ощущения, стоматолог может рекомендовать вам полоскать ротспециальными растворами или настоями лекарственных трав после каждого приемапищи.Постепенно рацион можно расширять, включая внего безопасные для конструкции продукты, к которым относятся:Паровые овощные или мясные котлеты;Несладкая творожная масса;Желе (без красителей);Разваренные каши (без зерен);Булочки;Мягкие фрукты;Свежее яблоко, нарезанное дольками.Имейте в виду, что еду следует пережевывать толькожевательными зубами, избегая откусывания твердой пищи передними резцами. Кзавершению периода адаптации в меню возвращаются практически все привычные дляпациента продукты, но некоторые ограничения все же сохраняются на весь периодортодонтического лечения:Нельзя употреблять твердую пищу. Она может нарушить конструкцию илиотколоть ее часть от поверхности зуба, в результате чего вектор воздействиясместится. Во время ношения брекетов категорически запрещаются орехи и семечки,козинаки и грильяж, твердая карамель и сушки, хлебцы и сухари, чипсы, а такжесухие и жесткие копчености и снеки.Запрет на липкую пищу. Частички продуктов, обладающих липкой и вязкойконсистенцией, застревают в контактных пунктах и в элементах ортодонтическойсистемы. Этого нельзя допускать, так как липкая пища с высоким содержаниемсахара, которая длительное время контактирует с зубами — например, ириски,мягкая карамель или нуга, может спровоцировать развитие кариеса, ставпитательной средой для размножения бактерий.Поосторожнее с красящими продуктами. Натуральные или искусственные красители,содержащиеся во многих продуктах, а также танины, входящие в состав черного чаяили красного вина, могут легко окрасить поверхность эстетических брекетов(особенно сапфировых или керамических) в неприглядный желтоватый оттенок.Нельзя употреблять слишком горячую илихолодную пищу. Ткани полости рта во время лечения на брекетах более чувствительны к резкимтемпературным перепадам. Воздействие температур может негативно сказаться насостоянии зубной эмали, а также повредить клеевую основу и конструкциюбрекетов.Таким образом, чтобы избежать осложнений вовремя ортодонтического лечения, нужно придерживаться простых правил:– исключите из рациона то, чтозапрещено есть во время ношения брекетов на зубах — замените "запрещенку" набезопасные продукты из списка выше;– соблюдайте правила гигиены полостирта — пользуйтесь не только зубной щеткой, но и специальным ершиком, монопучкоми ирригатором;– регулярно посещайте стоматолога —это рекомендуется делать каждые полгода.