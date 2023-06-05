Как в Суздале отметили праздник Троицы? От старинных обрядов до Музея забытой музыки. В Суздале...

Как в Суздале отметили праздник Троицы?От старинных обрядов до "Музея забытой музыки". В Суздале отметили Троицу. В Музее деревянного зодчества по традиции состоялся праздник народных ремёсел.Вождение колоска- один из главных обрядов праздника Троицы, свойственный именно Владимирской губернии. Корреспондент Русского Географического общества записал его ещё в 1853-ем году в селе Шельбово Юрьев-Польского уезда. Обрядовые песни величали хлеб и призывали его колоситься. Гостей радовали фольклорные коллективы, звучали и старинные песни Центрального Черноземья. Любой желающий мог прокатиться на русских круглых качелях, поиграть в старинную игру "Закрутиха", испытать силу и ловкость в боях на бревне и мешках. Особый интерес вызвал и "Музей забытой музыки". В Суздаль его привёз воронежский мастер Сергей Плотников. В "Музее забытой музыки" звучит сама история. Сейчас в коллекции воронежца - 80 народных инструментов, сделанных своими руками: волынки, дудочки, лиры, гусли, гудки, трещотки.Сергей Плотников, мастер народных инструментов (г. Воронеж):- На Новый год жена мне подарила книгу о народных инструментах с чертежами. Книгу Василия Бычкова. Думала, что я как рабочий человек сделаю по этой книге трещотку или дудочку, но я на этом не остановился. Понеслось. Хотя к музыке я отношения не имел.