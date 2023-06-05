На трассе М-7 в городе Покров Владимирской области из-за ремонтных работ на 10 дней ограничат...

На трассе М-7 в городе Покров Владимирской области из-за ремонтных работ на 10 дней ограничат движение.С 13 по 23 июня ремонт пройдет на стороне по направлению во Владимир от улицы Герасимова до выезда из города, сообщает ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород.Работы на двух полосах 850-метрового отрезка будут выполняться попеременно.В этот период движение в сторону Владимира организуют по одной полосе, в сторону Москвы – по двум в обычном режиме. Максимальная скорость при проезде ремонтного участка – 40 км/ч.Возможный объезд для транзитного транспорта: автодорога А-108 - Киржач - Кольчугино - Ставрово с выходами на М-7 «Волга» на км 83 и км 165.В сентябре ремонт продолжится на двух оставшихся отрезках: в сторону Москвы - от Больничного проезда до Школьного проезда, в сторону Владимира от Больничного проезда до ул.Герасимова.Фото https://www.pxfuel.com