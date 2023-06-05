Специалисты обустраивают разворотную площадку для автобусов возле железнодорожной станции Крюково.

Специалисты обустраивают разворотную площадку для автобусов возле железнодорожной станции Крюково.Скоро в столице запустят третий и четвертый Московские центральные диаметры (МЦД-3 "Ленинградско-Казанский", МЦД-4 "Калужско-Нижегородский"). А пока станции этих линий и прилегающие к ним территории приводят в порядок. Например, недавно началось благоустройство возле станции Крюково, которая станет частью третьего диаметра .О том, что специалисты приступили к работе на этом участке, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он сказал о необходимости улучшения транспортной и пешеходной доступности станции, ведь после запуска МЦД-3 ею станут пользоваться, согласно расчетам, до 50 тысяч человек каждый день."Эта станция станет конечной остановкой третьего Московского центрального диаметра “Ленинградско-Казанский”, который соединит Зеленоград и подмосковный город Раменское уже в этом году", – отметил Бирюков.Работы по благоустройству пройдут на улицах Панфилова, Ленина и Советской, а также на Крюковской и Привокзальной площадях, Проектируемом проезде № 898 и участке Новокрюковской улицы (между домами 7 и 10). Там уже размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для пешеходов сделали проходы.Что будет сделано?Уберут провода в кабельную канализацию.Проведут дополнительную водосточную сеть.Заменят покрытие на тротуарах и проезжей части.Установят остановочные павильоны и энергоэффективные фонариОзеленят территорию.Установят опоры контрастного освещения на переходах рядом со станцией (для повышения безопасности пешеходов).Установят новый светофор (на улице Ленина).Сделают парковки (две парковки – возле станции, около 300 парковочных мест – на благоустраиваемых улицах).Сделают места для стоянки такси.Обустроят разворотную площадку для автобусов (возле дома 15 на улице Панфилова).До конца 2023 года основные работы будут завершены.Ранее сообщалось о начале работ по благоустройству около станций Крекшино и Санино будущего МЦД-4. Подробнее об этом "Дни.ру".