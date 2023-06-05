Актриса Анна Хилькевич напомнила фанатам об осторожности в Сети.

Актриса Анна Хилькевич напомнила фанатам об осторожности в Сети.Анна Хилькевич – знаменитая российская актриса. Она прославилась на всю страну благодаря сериалу "Универ. Новая общага", а также фильмам "Елки", "Остров везения", "Звоните ДиКаприо!" и другим проектам. Своих поклонников актриса собрала в социальных сетях, где часто общается с ними.А недавно Хилькевич предостерегла фанатов от мошенников. Она предупредила, что те создали аккаунты от ее имени и собирают деньги с доверчивых людей. "Я не собираю денег ни с кого! Не верьте этим мошенникам!" – написала Анна в своем телеграм-канале в понедельник утром.Она призвала подписчиков быть осторожнее при использовании интернета. Мол, необходимо следовать правилам кибербезопасности. Фанаты поблагодарили артистку за предостережение. "Спасибо большое", – написала Анне одна из поклонниц.Ранее врач раскритиковал Анну Хилькевич, которая получиладиплом Мастера Рейки Первой ступении таким образом стала целителем. Физиотерапевт заявил: этого недостаточно для того, чтобы действительно лечить людей. Мол, нужно потратить не один год, чтобы стать хорошим специалистом. Подробнее об этом "Дни.ру".