Победители представят компанию в финале конкурса «Лучший по профессии» среди работников организации, который состоится в Уфе в августе.

Компания «Транснефть-Верхняя Волга» подвела итоги ежегодного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии». Соревнования прошли на производственных площадках Горьковского районного нефтепроводного управления (РНУ) в Кстове Нижегородской области и Марийского РНУ в Республике Марий Эл.В течение трех дней представители Горьковского, Рязанского, Марийского, Володарского районных управлений и Великолукского завода «Транснефтемаш» демонстрировали профессиональные навыки и уровень теоретической подготовки. Всего в 14 конкурсных номинациях соревновались 63 представителей рабочих профессий.Цель мероприятия - определение профессионального уровня рабочих основных профессий, распространение передового опыта организации труда, стимулирование работников к дальнейшему повышению квалификации. Участники, в частности, соревновались в скоростном фигурном вождении, демонстрировали навыки по подготовке и сборке деталей для сварки труб, искали «незаконные врезки» в трубопроводы.Победители представят компанию в финале конкурса «Лучший по профессии» среди работников организации, который состоится в Уфе в августе.Проведение конкурса профессионального мастерства является частью кадровой политики предприятия и позволяет, в том числе, эффективно обмениваться профессиональным опытом, развивать навыки и знания.