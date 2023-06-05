Ольга Бузова выступила на футбольной премии и не упустила возможности упомянуть экс-супруга Дмитрия Тарасова.

Ольга Бузова выступила на футбольной премии и не упустила возможности упомянуть экс-супруга Дмитрия Тарасова.Было время, когда браком звезды "Дома-2" восхищались все, даже не подозревая о проблемах супругов. А они были и привели к тому, что ведущая рассталась с Дмитрием Тарасовым с большим скандалом. С тех пор прошло много лет, у футболиста уже появилась новая семья, а Ольга Бузова не упускает возможности подколоть бывшего.Впрочем, и сам спортсмен не против время от времени вспоминать свою экс-супругу: то деловое предложение для нее подготовит, то решит помириться, то упомянет в интервью. Поклонники считают, что таким образом он поддерживает интерес к себе и своей семье. Того же мнения и поющая телеведущая, которая не так давно в очередной раз просила Дмитрия Тарасова оставить ее в покое.Несмотря на эту просьбу, сама Ольга Бузова бывшему жить спокойно не дает. На днях она выступала на футбольной премии с речью и публично высмеяла экс-супруга. Рассуждая о том, как тесно ее жизнь связана с данным видом спорта, она отметила, что Дмитрий Тарасов в нем не достиг таких высот, каких достигла она."У меня была большая футбольная карьера — кстати, лучше, чем у бывшего мужа", – произнесла на людях теледива.Экс-ведущая "Дома-2" добавила, что она очень похожа на футболистов. А в качестве аргументов привела сотрудничество с мировыми звездами, постоянный негатив от людей и слив интимных фотографий в сеть. Последнее, к слову, пережила не только Ольга Бузова, но и Артем Дзюба.