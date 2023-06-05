Операторы ТКО Владимирской области нарушают графики вывоза мусора. Несоблюдение графика вывоза...

Операторы ТКО Владимирской области нарушают графики вывоза мусора.Несоблюдение графика вывоза мусора есть у всех трех региональных операторов и на всех территориях региона, сообщают в прокуратуре Владимирской области."Несмотря на то, что прошло 2,5 года с момента перехода на новую систему обращения с отходами и закрепления за региональными операторами зон ответственности, в регионе систематически возникают критические ситуации, требующие вмешательства не только органов местного самоуправления и государственной власти, но и надзорных ведомств", рассказал первый заместителя прокурора Владимирской области Андрей Жугин."Несоблюдение региональными операторами графиков вывоза отходов актуально для всех зон", подчеркнули в надзорном ведомстве.Несвоевременный вывоз ТКО зафиксирован во Владимире, Александровском, Ковровском, Селивановском, Судогодском и Суздальском районах.С начала 2023 года прокурорами выявлено 748 нарушений в сфере обращения с отходами, внесено 87 протестов и 215 представлений, в суды направлено 124 иска, наказаны 32 человека.Фото pxfuel.com