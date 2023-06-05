Почти два миллиона гостей посетили города Владимирской области в прошедшем году. Статистику...

Почти два миллиона гостей посетили города Владимирской области в прошедшем году. Статистику приводит Банк России. Из расчёта на тысячу жителей, это один из самых высоких показателей турпотока в стране. Ожидается, что в этом году прирост внутреннего туризма во Владимирской области составит десять процентов.В регионе появились новые маршруты: «Былинный путь», включающий Муром и Гороховец, а также «По Суворовским местам».В мае дан старт проекту Росмолодежи «Больше, чем путешествие»-сплав на байдарках и каяках по реке Судогда с остановкой в глэмпинге.