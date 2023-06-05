Тренер-колорист международного уровня поделилась профессиональным взглядом на новый образ звезды.

Тренер-колорист международного уровня поделилась профессиональным взглядом на новый образ звезды.Настя Ивлеева входит в число знаменитостей, которые любят удивлять публику новыми образами. Блогерша регулярно проводит эксперименты над собственной внешностью, перекрашивает волосы в разные цвета и примеряет на себя новые стили. Казалось, поклонники звезды уже давно привыкли к ее частым внешним трансформациям. Однако Насте до сих пор удается периодически их шокировать.Не так давно экс-ведущая "Орла и решки" в очередной предстала перед публикой в новом имидже. Ивлеева изменила форму бровей, выщипав их до тонких "ниточек", и начала выбирать для себя образы, напоминающие моду давно минувших лет. Некоторые считают такой стиль чересчур необычным и не перестают критиковать блогершу. А вот тренер-колорист международного уровня Татьяна Лисина считает, что знаменитость смотрится в новом образе органично.Основатель школы колористики "Игры разума" и создатель бренда по уходу за волосами "Пилюля" в беседе с "Дни.ру" напомнила, что ретро стиль сейчас в тренде. А знаменитой блондинке, по мнению эксперта, подходит практически все. В том числе экстравагантная объемная прическа, с которой она предстала перед поклонниками совсем недавно."Можно смело сказать, что Настя поймала модную волну. Такая прическа однозначно будет на пике популярности, Настя просто действует на опережение", – оценила необычный внешний вид звезды эксперт.Многие отмечали, что новая укладка Насти Ивлеевой очень напоминает знакомый всем стиль Аллы Пугачевой. Однако Лисина считает, что прически звезд имеют существенное отличие. Именно оно позволило Ивлеевой сохранить "молодость" своего образа. "Видно, что это тоже объём, но по структуре самих локонов совсем другая история", – отметила эксперт.По словам специалиста, такая укладка впишется далеко не в каждый образ. Зато подобная прическа отлично подойдет к нарядам оверсайз, которые пользуются популярностью последние несколько лет.