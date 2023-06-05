Актриса и ее избранник перестали скрывать отношения от публики. В Сети появился трогательный снимок пары.

Актриса и ее избранник перестали скрывать отношения от публики. В Сети появился трогательный снимок пары.После развода с Гариком Харламовым, состоявшемся три года назад, Кристина Асмус решила не делиться с публикой деталями личной жизни. Впрочем, внимательные подписчики довольно быстро рассекретили имя нового возлюбленного актрисы. Оказалось, звезда "Текста" закрутила роман с коллегой по цеху Романом Евдокимовым, который моложе ее на шесть лет.Долгое время Кристина упорно скрывала избранника. Поклонникам только и оставалось, что тешиться редкими снимками, на которых мелькали то руки, то спина любимого мужчины артистки. А теперь, спустя несколько лет отношений, влюбленные все же перестали прятаться от публики, которая и так обо всем давно догадывалась.4 июня Роману Евдокимову исполнилось 29 лет. Это важное событие актер решил отметить новой публикацией в своем блоге. Он показал поклонникам снимок с 35-летней избранницей. На фото влюбленные запечатлены в объятиях друг друга и выглядят по-домашнему. "Ой, это ж какой год? Красивые!", – прокомментировала пост Кристина Асмус.Поклонники восхитились снимком актрисы с молодым возлюбленным и осыпали пару комплиментами. Многие посчитали, что Кристина и Роман смотрятся вместе очень гармонично."Очень красивая пара, даже похожи", "Бешеная энергетика", "Красивые какие", "После вашего спектакля только вместе вас и вижу", – порадовались за влюбленных пользователи.