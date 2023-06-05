Анастасия Волочкова сделала важный шаг навстречу светлому будущему.

Анастасия Волочкова сделала важный шаг навстречу светлому будущему.Звезды работают так много, что им просто необходимо отдых после тяжелого дня. Однако иногда попытка немного расслабиться перерастает в зависимость от вредных привычек, которая затем может испортить жизнь. В качестве примера достаточно вспомнить позорное интервью Анастасии Волочковой, которое она давала с бутылкой в руках.К слову, не один раз Волочкова подвергалась критике из-за того, что вела себя слишком, на взгляд некоторых, фривольно. Пытались ее уличить в подаче плохого примера подписчикам и после того, как та присела под елочкой, и после того, как балерина шаталась перед юными танцовщицами.Однако, кажется эта тема скоро потеряет свою актуальность. Ведь Анастасия Волочкова, в гости к которой пришел Прохор Шаляпин, призналась своим подписчикам, что избавилась от пагубной привычки.Оказывается, вернувшись домой после отдыха на островах, затерянных в водах Индийского океана, блондинка круто изменила жизнь. И не смогла удержаться от того, чтобы, заручившись поддержкой Прохора, во всеуслышание объявить о своем обете."Я после Мальдив решила, что я вообще пить не буду", – с гордостью заявила Анастасия Волочкова.Ровно по этой причине звездная парочка, засевшая в саду особняка, развлекалась в трезвом уме и твердой памяти. Прохор Шаляпин тянул напиток из настоявшейся виноградной мякоти, а Анастасия Волочкова баловала себя клубничкой исполинских размеров.