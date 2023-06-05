После сюжета ГТРК Владимир прокуратура добилась отмены разрешения на вырубку сосновой рощи под...

После сюжета ГТРК "Владимир" прокуратура добилась отмены разрешения на вырубку сосновой рощи под застройку.Прокуратурой Петушинского района была проверка соблюдения требований земельного законодательства при предоставлении земельных участков по фактам из репортажа ГТРК "Владимир" «Жители Владимирской области против застройки сосновой рощи над Клязьмой». Напомним, что в Петушинском районе власти сдали в аренду участок сосновой рощи на берегу Клязьмы - под строительство коттеджей. Местные жители выступили против. На стихийный сход накануне вышли около двухсот человек. Люди потребовали расторгнуть договорУже в ходе ранее проведённых надзорных мероприятий прокуратурой установлено, выделение земельного участка в деревне Старые Омутищи оказывает негативное влияние на ранее образованные соседние земельные участки. К ним перекрывается единственный существующий подъезд и проход, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Кроме того, были не была произведена оценка рисков и негативных последствий для окружающей среды, связанных с необходимостью вырубки деревьев, отметили в надзорном ведомстве.В итоге в адрес главы администрации Петушинского района внесено представление, которое признано обоснованным. А в адрес арендатора участка направлено уведомление об одностороннем расторжении договора. И последующего снятия земельного участка с государственного кадастрового учета.Фото ГТРК Владимир