Повышенное атмосферное давление прогнозируют синоптики во Владимирской области 6 июня. На этой...

Повышенное атмосферное давление прогнозируют синоптики во Владимирской области 6 июня.На этой недели температура воздуха будет ниже нормы на два градуса, за исключением среды. В этот день столбики термометров поднимутся до +20...+25 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.«Погода в течение следующей недели в целом по температурному фону будет ниже нормы. Это связано с тем, что воздушные массы будут перемещаться в основном с севера и северо-запада и будут умеренно прохладными», — объяснил Вильфанд.Также синоптик предупреждает, что уже с вечера, 5 июня, начнет повышаться давление. Из-за этого не ожидается сильных осадков.В целом погода на неделе будет без дождей, ожидается переменная облачность. Для июня погода будет прохладной, но солнечной. В течение недели температура будет держаться на отметке +18...+22 градуса.Завтра, 6 июня погода во Владимирской области будет без осадков. Температура воздуха днем до +19°C. Ночью столбик термометра опустится до +7°C.Ветер западный, 4м/с.Атмосферное давление 752 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыВ этот день почитается память преподобного Симеона столпника на Дивной горе, чудотворца. Погоду 6 июня в прежние времена предсказывали пчелы: если они роем гудят на цветущей рябине – завтра будет ясный день. В это время в садах цветут поздние сорта яблонь, вишни.Фото pxfuel.com