Рецидивист во Владимирской области изуродовал чайником лицо своему племяннику.
31-летний житель...
Рецидивист во Владимирской области изуродовал чайником лицо своему племяннику.
31-летний житель Камешково в декабре 2021 года обозлился на своего взрослого племянника, который не купил ему сигареты. Он сбил с ног потерпевшего ударом в лицо, придавил сверху и избил. А затем взял металлический чайник и умышленно нанес им ещё не менее трех ударов по лицу жертвы.
Потерпевшему были нанесены неизгладимые рубцы на лице, устранение которых невозможно без оперативного вмешательства.
Кроме того, весной текущего года злоумышленник осужден еще и за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Камешковский суд дал ему за все вместе 11 лет и 6 месяцев строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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