Рецидивист во Владимирской области изуродовал чайником лицо своему племяннику. 31-летний житель...

Рецидивист во Владимирской области изуродовал чайником лицо своему племяннику.31-летний житель Камешково в декабре 2021 года обозлился на своего взрослого племянника, который не купил ему сигареты. Он сбил с ног потерпевшего ударом в лицо, придавил сверху и избил. А затем взял металлический чайник и умышленно нанес им ещё не менее трех ударов по лицу жертвы.Потерпевшему были нанесены неизгладимые рубцы на лице, устранение которых невозможно без оперативного вмешательства.Кроме того, весной текущего года злоумышленник осужден еще и за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Камешковский суд дал ему за все вместе 11 лет и 6 месяцев строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com