Из-за наличия метанола в напитке скончались уже 9 человек.

Роспотребнадзор ищет во Владимирской области. Из-за наличия метанола в напитке скончались уже 9 человек.«Мистер сидр» - именно так называется пойло, из-за отравления которым в Ульяновской и Самарской областях, а также в Удмуртии отравились десятки человек.Владимирские специалисты сейчас уточняют, выставлялись ли бутылки с сивухой в 33-ем регионе. Проверки также проводятся по всей стране. Принимаются меры по изъятию продукта из оборота.Добавим, что Следком уже задержал производителя опасного напитка.