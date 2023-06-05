На поверхности водной глади можно разглядеть белый налет. Перемены произошли в конце прошлой недели. Как рассказывают местные, в первый день от воды пахло нечистотами. Очевидцы делятся

На поверхности водной глади можно разглядеть белый налет. Перемены произошли в конце прошлой недели. Как рассказывают местные, в первый день от воды пахло нечистотами. Очевидцы делятся своими наблюдениями. Юрий Ткач, житель г. Суздаль Сначала образовывалась пена желтая. Понемногу. Я так подумал, неужели кто-то в речку сбрасывает что-то. Потом третьи или четвертые сутки идет вот такая