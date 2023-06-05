Семья Сизовых из Владимира рассказала о своих необычных домашних питомцах. И насекомые, которые...

Семья Сизовых из Владимира рассказала о своих необычных домашних питомцах.И насекомые, которые обычно малоприятны и появляются внезапно, но в этом доме их завели сознательно. В семье СизОвых появился свой, кипящий жизнью, формикарий. Как в квартире "завелись" муравьи, как устроен их быт и чему у насекомых стоило бы поучиться людям? расскажет Любовь Клюквина.- Здесь у них арена. Здесь - вход в жилище и дальше они идут. Здесь склад у них (здесь зернышки лежат). Здесь у них вода. Много-много яичек и вот большая - это матка.Захотела мама - подарили детям. Так в семье Сизовых началась "муравьиная эпопея". Эта колония у семьи не первая. Говорят - "бешеная". Начиналась с горстки - достигла уже сотни особей. Босс здесь - матка. Способна 20 лет рожать по заказу - сигналу муравьев. При этом оплодотворяется всего раз в жизни.Любовь Сизова, хозяйка муравьиной фермы:- Недавно родились два война. Это крупные муравьи. Они в два раза крупнее, чем обычный муравей. Они существуют для того, что, если опасность, они идут сразу в бой, нападают, а в мирное время они переносят большие зерна и разгрызают их. Есть ещё муравьи-няньки. Они ухаживают только за яичками. Простые рабочие, также существуют те, кто просто ходит, ничем не занимается.Искусственно размноженные, без иммунитета, они могут заболеть даже от уличной травинки. Так что в муравейник - ничего инородного.Любовь Сизова, хозяйка муравьиной фермы:- Прикармливать их нужно белком. Это может быть вареное яичко или курочка.Недавно изобретательные питомцы Сизовых научились подкладывать песчинки под крышку арены. Таков путь - к освоению новых территорий. Сына Ваню это пугает.- Я боюсь, что они размножатся, и у нас дом превратится в один большой муравейник.Голова с зернышко, а ума - палата. У муравьев все продумано: есть место для мусора (оно же - кладбище). Есть склад, места для больших и маленьких яичек. Наблюдать за ними - удовольствие.- Как они перетаскивают пищу, как они нянчат будущее потомство. Мне нравится, как они относятся к матке. Они её очень берегут. Они её кормят, они её моют, ухаживают за ней. Вот недавно совсем я мыла арену. Они стали очень сильно переживать, и они закрыли матку собой полностью. Это было прямо черное пятно.- Мне нравится, когда, допустим, когда они были маленькой колонией и стали большие. Мне нравится наблюдать за этим процессом.- Мне тоже.- Муравьи развиваются. Они там что-то там придумывают, размножаются, как и люди.- Ну да, и едят, как люди. Только не совсем.Из неочевидных параллелей Любовь отметила и другое сходство.Любовь Сизова, хозяйка муравьиной фермы:- Когда я мыла арену, некоторые муравьи хотели вылезти. Я их просто смахиваю назад, чтобы они оставались там. Так вот, не все муравьи хотят залезть наверх. Некоторые муравьи остаются внизу и даже не задумываются о том, что наверху что-то есть. Все как у людей.Внимательность к окружающему миру переросла в семье в убеждение: относиться к животным бережно. Как к себе. Кроме муравьев в доме живут две кошки (Блэк и Люся) и такса по кличке Коба. Все из приюта "Валента". Все - любимы.- Очень люблю Блэка, потому что он мягкий и нежный. И ещё очень сильно охотится на мышек.- А мне нравится больше Коба и Люся, потому что Люся спокойная (она не царапает), а Коба укусить не может.Рассказывают, доброе отношение располагает животных, делает их ласковыми. В хорошую сторону питомцам удалось изменить и своих хозяев. Даже у муравьев есть, чему поучиться.Любовь Клюквина, Александр Голубев, "Вести-Владимир".