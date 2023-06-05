Смотрите Вести в 14.30: как правильно бороться с аварийными сараями?
Принудительное...
Смотрите "Вести" в 14.30: как правильно бороться с аварийными сараями?
Принудительное расселение
- История со счастливым концом из Лакинска.
Было принято решение о немедленном отселении жильцов, поскольку имелась реальная угроза обрушения дома.
После вмешательства прокуратуры, жители аварийного дома наконец отпраздновали новоселье.
Добрый субботник
- Как правильно бороться с аварийными сараями? Активисты команды "Добро в добром" навели порядок на улице Погодина во Владимире.
Муравьиные бега
- И муравейник изнутри.
Здесь склад у них (здесь зернышки лежат). Здесь у них вода. Экскурсия по формикарию. Зачем муравьям арена и как они собираются выбираться из заточения?