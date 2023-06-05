Смотрите Вести в 14.30: как правильно бороться с аварийными сараями? Принудительное...

Смотрите "Вести" в 14.30: как правильно бороться с аварийными сараями?Принудительное расселение- История со счастливым концом из Лакинска.Было принято решение о немедленном отселении жильцов, поскольку имелась реальная угроза обрушения дома.После вмешательства прокуратуры, жители аварийного дома наконец отпраздновали новоселье.Добрый субботник- Как правильно бороться с аварийными сараями? Активисты команды "Добро в добром" навели порядок на улице Погодина во Владимире.Муравьиные бега- И муравейник изнутри.Здесь склад у них (здесь зернышки лежат). Здесь у них вода. Экскурсия по формикарию. Зачем муравьям арена и как они собираются выбираться из заточения?