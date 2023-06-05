Смотрите Вести в 9 утра: Что хорошего в квартирных муравьях? Туда, где ждали. В селе Барское...

Смотрите "Вести" в 9 утра: Что хорошего в квартирных муравьях?Туда, где ждали.В селе Барское Городище Суздальского района запустили газопровод. Сколько домов подключат к новой ветке?Мёртвые аллеи.Во Владимирской области гибнут ясени. Кто истребляет деревья и чем помогут лесопатологи?Домашний муравейник.Если в квартире завелись муравьи... это не всегда плохо. Как устроена муравьиная ферма?