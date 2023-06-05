Известен предварительный диагноз Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Известен предварительный диагноз Лидии Федосеевой-Шукшиной.В понедельник, 5 июня, стало известно о госпитализации 84-летней народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. Сейчас актриса находится в одной из московских клиник. Ей проводят обследование. По данным телеграм-канала , состояние артистки оценивается как тяжелое.Лидия Николаевна находится в реанимации. Актрису доставили в это отделение во избежание ухудшения ее состояния.Врачи подозревают, что у бывшей жены Бари Алибасова случился ишемический инсульт. За Федосеевой-Шукшиной наблюдают неврологи."" уточняет, что Лидия Николаевна не обращалась к врачам, и предполагает: она добралась в медучреждение самостоятельно. Также не исключено, что артистка воспользовалась услугой частных медицинских организаций. Может, Федосеевой-Шукшиной, кто-то помог добраться до больницы, ведь она, напомним, якобы в тяжелом состоянии.Ранее была поставлена точка в квартирном конфликте Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Основатель группы "На-На" откровенно рассказал, как его помощник завладел имуществом артистки. Слова знаменитого и скандального продюсера "Дни.ру".