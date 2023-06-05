Сын российской актрисы Ирины Муравьевой женился в Тбилиси.

Сын российской актрисы Ирины Муравьевой женился в Тбилиси.Евгений Эйдлин развелся со своей бывшей супругой восемь месяцев назад. С первой женой, актрисой Вероникой Делион он прожил в браке шесть лет. Жена родила ему сына Леониа, однако пара не смогла сохранить любовь. В июне прошлого года пара подала на развод.На этот раз младший сын Ирины Муравьевой выбрал себе в жены Полину Ефанову. Сын звезды картины "Москва слезам не верит" Ирины Муравьевой Евгений Эйдлин никогда не жаловался на личную жизнь и о причинах развода с бывшей супругой не сообщал. Поэтому новый брак Евгения Эйдлина стал полной неожиданностью для поклонников звездной семьи, а также для родственников.Новой жене сына Муравьерой стала 24-летняя избранница. Свадьба Евгения Эйдлина и Полины Ефановой состоялась в Грузии, в Тблилиси. Присутствующие на торжестве шептались за спинами молодоженов о том, что новая возлюбленная сына Муравьевой как две капли воды похожа на его бывшую жену.Напомним, сын Ирины Муравьевой Евгений Эйдлин является предпринимателем и развивает ресторанный бизнес. Поначалу наследник актрисы хотел пойти по стопам матери и связать свое поприще с телевидением и искусством, однако потом его планы изменились. В центре Москвы он открыл гастропаб, после чего так и остался работать в этой сфере. В период эпидемии коронавируса у него, как и у многих, начались проблемы с бизнесом, и ресторан пришлось закрыть.