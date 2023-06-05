Турция с 1 июля увеличит цену за проход судов через Босфор и Дарданеллы на 8,3%.

С 1 июля Турция повысит плату за проход торговых cудов через проливы Босфор и Дарданеллы. Как пишет местная газета Aydinlik, ссылаясь на решение Главного управления по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры страны, повышение произойдёт на 8,3%.По данным издания, в соответствии с Конвенцией о проливах Монтрё, базовая стоимость золотых франков в коэффициентах налогов и сборов (маяк, снос и санитарная инспекция), применяемых к судам, проходящим через турецкие проливы без захода, определена в размере $4,42.Как пишет газета, золотой франк будет не фиксированным, а будет обновляться министерством в конце июня каждого года. Доход Анкары от пересечения судами проливов достигнет в 2023 году 900 млн долларов.