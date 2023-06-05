В День эколога ликвидирована несанкционированная свалка во Владимире. 5 июня Россия отмечает День...

В День эколога ликвидирована несанкционированная свалка во Владимире.5 июня Россия отмечает День эколога. Эту дату общественники Восточного района города Владимира решили отметить субботником. Сегодня они общими усилиями ликвидировали несанкционированную свалку в Добром. Слово- Марии Платанюк.Добро - в деле! Общественная команда Добро в Добром - на одной из главных "мусорных точек" Восточного района. Той, что скрыта от автомобилистов высоким забором. За оградой- горы строительного мусора. Мешки, резиновые покрышки, сотни банок и прочего хлама. Несанкционированная свалка образовалась в районе дома 24 по улице Погодина. Трудом команда "Добро в Добром" решила отметить сразу 2 даты: День эколога и День окружающей среды, рассказывает Александр Волков.Александр Волков, координатор команды "Добро в Добром":- Первый этап у нас- это уборка самой свалки. На втором этапе - это будет снос хозпостройки заброшенной. Она представляет опасность и для детей. На втором этапе она будет снесена. Здесь скоро будет открыт Рпенский проезд, и это первый вклад в благоустройство новой территории.Эту свалка попала в поле зрения во многом благодаря жителям. По словам волонтёров, сигналы , в том числе, онлайн- сообщения в группу- поступали неоднократно.Андрей Кокшаров, координатор молодёжного звена команды "Добро в Добром":- Это место выбрано неслучайно. Очень много людей нам писали в группу о том, что здесь образовалась свалка. Также сотрудники и администрации говорили о том, что здесь образовывается несанкционированная свалка, что здесь есть сараи аварийные, что с этим надо как-то бороться.Акцию поддержали КТОСы Фрунзенского района. Присоединиться к генеральной уборке решил и депутат ЗакСобрания Александр Цыганский.Александр Цыганский, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:- У меня сегодня первый день отпуска и решил провести его с пользой. Откликнулся на призыв команды "Добро в Добром" и сегодня мы на субботнике. Одно из мест такое достаточно захламлённое на территории Фрунзенского района города Владимира и вот мы сегодня вместе с молодежью здесь решили устроить такой трудовой десант.За несколько часов команда "Добро в Добром" расчистила десятки квадратных метров захламлённой территории. На помощь пришла и тяжёлая техника. Снесен и заброшенный гараж. А значит-"минус еще одна угроза". Каникулы прежде всего должны быть безопасными, говорят волонтёры.Мария Платанюк "Вести-Владимир"