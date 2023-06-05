Общая сумма обналиченных денег составила более 100 миллионов рублей, сообщили в УМВД области. По версии следствия, двое жителей Коврова занимались незаконной банковской деятельностью без

Общая сумма обналиченных денег составила более 100 миллионов рублей, сообщили в УМВД области. По версии следствия, двое жителей Коврова занимались незаконной банковской деятельностью без специальной лицензии. 34-летний и 28-летний мужчины помогали организациям и физическим лицам уклоняться от уплаты налогов. В преступной схеме по «обналичиванию» денежных средств участвовало более 10 фирм, сообщают в УФСБ. С января 2022