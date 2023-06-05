В Коврове продолжается реконструкция сквера «Культура», расположенного у ДК «Родина».

В Коврове продолжается реконструкция сквера «Культура», расположенного у ДК «Родина». Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».В 2022 году на территории уложили трёхцветную брусчатку, заасфальтировали дорожки, установили качели, лавочки и урны. Также были проложены кабели для видеонаблюдения и электроснабжения, установлены опоры со светильниками, оборудована парковка на 55 мест.«В прошлом году по проекту было освоено 8,5 миллиона рублей. В 2023 году по проекту второго этапа будет построен новый современный фонтан, завершится асфальтирование территории. В сквере появится «Аллея славы», а также интересные скульптуры художника и мальчика с книгами. Благодаря федеральному проекту, в Коврове благоустроит ещё один красивый сквер, который будет радовать жителей города», - отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.