В нем приняли участие более 10 автомобилей.

В Коврове владельцы более 10 машин устроили автопробег в поддержку спецоперации на Украине. Об этом рассказали коллеги из издания Мероприятие согласовали в горадминистрации.Колонна проехала по улицам города оружейников в 10 утра 4 июня. В окнах машин были закреплены флаги России и символика отдельных подразделений, принимающих участие в боевых действиях. Автомобили проехали от улицы Белинского по улице Дегтярёва, проспекту Ленина, Комсомольской, Еловой, Космонавтов, после чего выехали на Социалистическую. Финишировал пробег на стоянке КЭМЗ, где участники сделали совместное фото.Аналогичные акции прошли ещё в нескольких городах страны.