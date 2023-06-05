В магазинах Владимирской области ищут смертельно ядовитый сидр.
Ведется проверка в магазинах по...
В магазинах Владимирской области ищут смертельно ядовитый сидр.
"Ведется проверка в магазинах по факту наличия продукции от данного поставщика («Мистер Сидр», г.Самара - ред.) в торговых точках региона, - сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. - На сегодня таковой не выявлено".
Проверки были начаты после сегодняшних сообщений о смертельном отравлении данным напитком 11 человек в Самарской и Ульяновской областях. Еще два человека госпитализированы с диагнозом «судорожный синдром и токсическое действие неизвестного вещества».
Федеральным Роспотребнадзором поручено на местах выявить и изъять опасный товар низ торговой сети.
Фото: https://www.pxfuel.com