В магазинах Владимирской области ищут смертельно ядовитый сидр. Ведется проверка в магазинах по...

В магазинах Владимирской области ищут смертельно ядовитый сидр."Ведется проверка в магазинах по факту наличия продукции от данного поставщика («Мистер Сидр», г.Самара - ред.) в торговых точках региона, - сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. - На сегодня таковой не выявлено".Проверки были начаты после сегодняшних сообщений о смертельном отравлении данным напитком 11 человек в Самарской и Ульяновской областях. Еще два человека госпитализированы с диагнозом «судорожный синдром и токсическое действие неизвестного вещества».Федеральным Роспотребнадзором поручено на местах выявить и изъять опасный товар низ торговой сети.Фото: https://www.pxfuel.com