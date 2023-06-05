Победителем голосования стал проект благоустройства сквера на улице Добросельской, в районе доме №205, он набрал почти 10 с половиной тысяч голосов. На втором месте – сквер в Юрьевце на

Победителем голосования стал проект благоустройства сквера на улице Добросельской, в районе доме №205, он набрал почти 10 с половиной тысяч голосов. На втором месте – сквер в Юрьевце на улице Всесвятской, за него проголосовали 9526 жителя. В администрации города состоялось заседание городской общественной комиссии, там приняли решение, что благоустраивать будут оба объекта. Работы должны начаться