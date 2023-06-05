В Муроме, при пожаре в жилом доме сотрудники МЧС спасли двоих человек. 5 июня 2023 года в Главное...

В Муроме, при пожаре в жилом доме сотрудники МЧС спасли двоих человек.5 июня 2023 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Муром, ул. Куйбышева, д. 34. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.На момент прибытия подразделений наблюдался сильный дым из окна 9-го этажа. Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для спасения людей, разведки и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться по всей квартире и оперативно ликвидировали горение на площади 20 квадратных метров. Сгорела внутренняя отделка, имущество кухни и коридора квартиры. Об этом сообщает МЧС России по Владимирской области.Погибших и пострадавших нет. С места пожара сотрудниками МЧС были спасены 2 человека с помощью спасательного устройства, эвакуированы 5 человек.На пожар привлекается от МЧС 5 единиц техники, 17 человек личного состава. Так же привлекалась на тушение пожара войсковая часть 11105 1 единица техники, 4 человека личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото МЧС России по Владимирской области