Двое несовершеннолетних попали в больницу после избиения.

Двое несовершеннолетних попали в больницу после избиения.В понедельник, 5 июня, стало известно о чрезвычайном происшествии в подмосковном Талдоме. По данным , двое несовершеннолетних пострадали от рук сожителя их матери.Как отмечает интернет-издание "", мальчик 11 лет и девочка 14 лет, оказались в больнице после избиения. Собеседник телеканала "РЕН ТВ" подтвердил, что у обоих детей диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.Портал "" сообщает, что дело о нанесении побоев средней степени тяжести находится в ведении правоохранительных органов.