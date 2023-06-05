Александр Авдеев встретился с главой маркетплейса Татьяной Бакальчук. Вместе они торжественно заложили первый камень. Логистический центр построят недалеко от деревни Хрястово, возле

Александр Авдеев встретился с главой маркетплейса Татьяной Бакальчук. Вместе они торжественно заложили первый камень. Логистический центр построят недалеко от деревни Хрястово, возле съездов с М-12. Общая площадь будущих складских помещений – 173 тысячи квадратных метров. Изначально руководство Wildberries планировало построить склад поменьше, размером 100 тысяч квадратных метров, но Татьяна Бакальчук увидела потенциал в нашем регионе.