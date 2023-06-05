В Южном Бутове группа подростков играла с бензином, произошло возгорание.

В Южном Бутове группа подростков играла с бензином, произошло возгорание.В столичном районе Южное Бутово 14-летний подросток облил сверстника бензином. Инцидент произошел в Чечерском проезде в понедельник вечером, 5 июня. В пресс-службе полиции сообщили, что произошло возгорание, и пострадавший мальчик получил серьезные ожоги, поэтому был срочно доставлен в больницу.Обливший сверстника бензином подросток уже задержан, проинформировали в правоохранительных органах. "Сейчас его опрашивают", – рассказал собеседник ТАСС. К слову, установлен второй участник происшествия. Сейчас с ним проводятся необходимые мероприятия.Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.