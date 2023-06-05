Первый из них пройдет в четверг, 8 июня, сообщили в городской администрации. Старт в 19:00 на Соборной площади. Участие в квесте – бесплатное, велосипедисты должны быть не младше 16 лет. Для

Первый из них пройдет в четверг, 8 июня, сообщили в городской администрации. Старт в 19:00 на Соборной площади. Участие в квесте – бесплатное, велосипедисты должны быть не младше 16 лет. Для регистрации необходимо перейти по ссылке. Там же размещены советы о подготовке и правила квеста. Итоги соревнований будут подводится в личном и командном зачете. Победители