На победу претендовали 13 учреждений.

Столовая владимирской школы №49 вновь стала лучшей в области. В регионе подвели итоги конкурса «Лучшая школьная столовая — 2023». На победу претендовали 13 учреждений из Владимира, Гусь-Хрустального, Муромского, Киржачского, Селивановского, Собинского, Юрьев-Польского, Ковровского и Меленковского районов.Каждая школа продемонстрировала меню и видеовизитку. В номинации среди городских учреждений жюри признало победителем школу №49 имени Сперанского, среди сельских - Осиповскую школу имени Т.Ф.Осиповского, расположенную в посёлке Достижение Ковровского района.Теперь победители примут участие в федеральном этапе.