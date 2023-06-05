Матч закончился со счётом 3:2.

Владимирское «Торпедо» в гостях одержало волевую победу над ФК «Луки-Энергия». Матч закончился со счётом 3:2.Торпедовцы пропустили уже на 8-й минуте. Отличился игрок хозяев Василий Лунев. Спустя 20 минут чёрно-белые отыгрались, счёт сравнял Максим Нестеров. Перед перерывом владимирцы вышли вперёд - забил Дени Далиев. В начале второй половины Артём Егоров вновь сделал цифры на табло равными, но 69-й минуте Дени Далиев оформил победный дубль.«Торпедо» набрало 29 очков и занимает 6-ое место в турнирной таблице. В последнем туре чемпионата во Владимир из города на Неве приедет команда «Звезда».