Завершены и готовы к приёмке участки проезжей части на улицах Добросельской, Мира и Гвардейской, а также на Судогодском шоссе.

Во Владимире отремонтировали четыре дороги и осветили четыре пешеходных перехода. Об этом сообщили в мэрии.Завершены и готовы к приёмке участки проезжей части на улицах Добросельской, Мира и Гвардейской, а также на Судогодском шоссе.Кроме того, в рамках нацпроекта пять «зебр» оборудованы светодиодным освещением и знаками:- Мира - 36 «В»;- Юбилейная - 50;- Большая Нижегородская - 11, 21 и 43.На остальных объектах работы продолжаются. В горадминистрации добавили, что асфальтирование автомагистралей контролируют депутаты, эксперты и общественники.