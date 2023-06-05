Завершены и готовы к приёмке участки проезжей части на улицах Добросельской, Мира и Гвардейской, а также на Судогодском шоссе.
Во Владимире отремонтировали четыре дороги и осветили четыре пешеходных перехода. Об этом сообщили в мэрии.
Завершены и готовы к приёмке участки проезжей части на улицах Добросельской, Мира и Гвардейской, а также на Судогодском шоссе.
Кроме того, в рамках нацпроекта пять «зебр» оборудованы светодиодным освещением и знаками:
- Мира - 36 «В»;
- Юбилейная - 50;
- Большая Нижегородская - 11, 21 и 43.
На остальных объектах работы продолжаются. В горадминистрации добавили, что асфальтирование автомагистралей контролируют депутаты, эксперты и общественники.