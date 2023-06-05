Во Владимире прошел первый в стране детско-юношеский фестиваль арт-самиздата. Во Владимире...

Во Владимире прошел первый в стране детско-юношеский "фестиваль арт-самиздата".Во Владимире прошел 1-ый в стране детско-юношеский зин-фест- "фестиваль арт-самиздата". О новой субкультуре - Любовь Клюквина.В "Школе креативных индустрий" всем есть, что сказать. Выражать мысли без формата - бесценно для молодежи. И сделать это можно прямо здесь...Анна Галичкина, специалист по связям с общественностью "Школы креативных индустрий" города Владимира:- Это на наш взгляд уникальное мероприятие, потому то это первый детско-юношеский зин-фест в России. И сегодня он у нас во Владимире."ШКИ" открылась в октябре. Первый учебный год прошли 150 детей. Их итоговый проект в студии креативного мышления - зин - любительское малотиражное издание. Темы - свободные. Это глубокая саморефлексия, попытка проявить себя, трансформировать свои идеи и увлечения, способ выразить скрытую личную историю, осознать фобии. Обличенный страх Ани - "колючие буквы" - об этом её зин, рассказывающий о детях с особенностями.Анна Парнова, ученица "Школы креативных индустрий":- Я сделала своего персонажа. Его зовут Заикуша. Этот зин призывает к тому, чтобы не смеяться и не издеваться над людьми, которые заикаются. Я сама заикаюсь. Это может сейчас не заметно. Но в жизни это очень выражено. Я стала воспринимать это не как комплекс, а как особенность, стала более раскрепощенной на людях, больше говорить.Никаких рамок: любой материал, переплет, оформление. Впечатляющих работ получилось столько, что они вылились в фестиваль. Идея принадлежит педагогу креативного мышления Алёне Ручан. Для неё зин - это новый культурный код, субкультура, стремительно набирающая популярность, страсть коллекционеров и высокооплачиваемое искусство.Алена Ручан, педагог студии креативного мышления "Школы креативных индустрий":- Иногда просто мурашки по коже от тем, которые дети берут и очень глубоко. Суицидальный настрой у девочки, и она пытается из этого выкарабкаться всеми силами. И психологи там с ней работают. Когда она защитила проект, мы потом всей студией, все ребята, к ней подошли, её обняли. Она расплакалась. Мы сказали, посмотри сколько людей, мы тебя любим. Ей стало чуточку светлее и легче.Кроме креативного мышления, студийцы обучались анимации, звукорежиссуре, фото, видео и дизайну. По всем направлениям на фестивале организовали мастер-классы от педагогов школы. А ещё презентовали первое школьное издание - "окоШКИ".Евгения Коноплёва, Арина Акимова, ученицы "Школы креативных индустрий":- К фестивалю мы подготовили самиздат - газету про ШКИ.- На странице нашей газеты вы можете найти комиксы, которые мы рисовали сами.- В этой газете мы собрали вске лучшие проекты, работы ребят со студии за весь прошедший год.- Для меня школа креативных индустрий - это в первую очередь семья, потому что здесь я нашла очень много хороших людей, которые мне помогают, меня поддерживают. И я очень счастлива, что я здесь нахожусь.Ксения Редькина, ученица школы креативных индустрий:- Это возможность самовыражаться, самореализоваться. Почему бы не стать дизайнером интерьера? Это вполне себе хорошая профессия. Дизайн в наше время набирает обороты.В России планируют открыть около 300 таких креативных школ. Владимир - в первой тридцатке. Здесь ждут талантливых преподавателей и детей от 12-ти лет. На дополнительный набор ребят ждут в этом августе. Следующий набор на 2-х летнее обучение - в августе следующего года.Ольга Одинокова, директор владимирского областного колледжа культуры и искусства:- Это не только гордость. Мы вообще безмерно счастливы, потому что, действительно, в регионе это первая школа. Она создана на базе нашего колледжа, потому что он, действительно, креативный, он творческий. Это вторая такая главная мысль и идея потому что творчество должно жить в творчестве. И для нас это важно, что вся талантливая молодежь собирается у нас."Школа креативных индустрий" - возможность с детства развивать свою фантазию, заниматься современными и востребованными видами творчества. "Креативность - это наша жизнь", говорят в "ШКИ".Любовь Клюквина, Александр Чунаев, "Вести-Владимир".